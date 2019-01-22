後來居上 灰姑娘柯林斯勇闖澳洲公開賽4強

（中央社墨爾本22日綜合外電報導）大會非種子選手美國女將柯林斯今天力拚3盤，後來居上打垮俄羅斯好手帕芙尤申科娃，勇闖澳洲公開賽女單4強，首次躋身大滿貫賽準決賽。

柯林斯（Danielle Collins）克服慢熱的劣勢，從落後1盤急起直追，終場以2比6、7比5、6比1力擒世界排名第44的帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova），從2小時16分鐘纏鬥中勝出。

現年25歲的柯林斯曾2度贏得美國大學（NCAA）女網單打冠軍，先前鮮為人知，賽前也未被看好，首次角逐澳網的她在第4輪以直落二爆冷扳倒大會第2種子德國名將柯貝（Angelique Kerber）後，立即引起注意，如今再下一城闖進大會女單4強，灰姑娘傳奇再添新頁。

柯林斯此役雖不如淘汰柯貝之役般犀利，但她靠著積極的表現贏得勝利，作戰經驗比她豐富的對手帕芙尤申科娃在壓力下敗陣。

世界排名第35的柯林斯打進女單4強之林，一路淘汰3名大會種子選手。

柯林斯賽後表示，她很享受在大賽中揮拍的樂趣。

柯林斯先前5次角逐大滿貫賽一場比賽也未贏，但她當下在澳網的表現有如灰姑娘傳奇。（譯者：嚴思祺/核稿：林治平）1080122