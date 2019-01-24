廖任磊中繼出發控球是課題 西武盼成即戰力

（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日投手廖任磊轉戰西武獅隊，他今天在加盟記者會感謝西武隊最早表達網羅意願，新球季定位中繼出發，總經理渡邊久信盼他成為即戰力；廖任磊背號50號、推定年薪600萬日圓。

廖任磊去年10月底遭巨人隊釋出，11月參加日職戰力外測試會，最快球速飆出152公里，如願爭取到合約，新球季轉戰埼玉西武獅隊。

西武獅隊對台灣球員、教練並不陌生，早期郭泰源曾效力西武隊，目前陣中台灣球員有投手郭俊麟、野手吳念庭；許銘傑則為西武隊二軍投手教練。

今天加盟記者會上，廖任磊表示，從小就看著郭泰源打球，現在有許銘傑在教練團內，真的遇到困難時，相信他也可以提供幫助。

西武獅隊總經理渡邊久信直言，廖任磊最重要的課題是控球，也提到廖任磊除了有超過150公里的球速優勢，也有美、日職棒資歷，希望他可以綜合過去這些經驗，搭配好的球速優勢，在場上有好的發揮；渡邊久信也直言，選進廖任磊不是把他當成培育選手，「而是希望他可以成為即戰力」。

廖任磊表示，去年被巨人隊釋出後參加戰力外測試會，西武隊是最早表達有意網羅的球隊，「真的很感謝，會盡力把握機會，也希望可以在場上用好表現回饋給球團」。廖任磊選定背號50號，推定年薪600萬日圓，今天也馬上進牛棚練投約20球。（編輯：張雅淨）1080124