這樣回上一頁
手指從螢幕左側邊緣往右滑
我知道了
更多編輯台推薦新聞：
遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還
國際

遭6獅圍攻4小時 長頸鹿勇敢還擊奇蹟生還

北大生聲援工運 被捕前疾呼：無產階級連死都不怕
兩岸

北大生聲援工運 被捕前疾呼：無產階級連死都不怕

日本唯一駐台公務員搭橋梁 台南芒果水上町熱銷
地方

日本唯一駐台公務員搭橋梁 台南芒果水上町熱銷

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈
產經

開放MOD自組頻道 緊箍咒解除讓競爭更激烈

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

廖任磊中繼出發控球是課題 西武盼成即戰力

最新更新：2019/01/24 14:48

（中央社記者謝靜雯台北24日電）旅日投手廖任磊轉戰西武獅隊，他今天在加盟記者會感謝西武隊最早表達網羅意願，新球季定位中繼出發，總經理渡邊久信盼他成為即戰力；廖任磊背號50號、推定年薪600萬日圓。

廖任磊去年10月底遭巨人隊釋出，11月參加日職戰力外測試會，最快球速飆出152公里，如願爭取到合約，新球季轉戰埼玉西武獅隊。

西武獅隊對台灣球員、教練並不陌生，早期郭泰源曾效力西武隊，目前陣中台灣球員有投手郭俊麟、野手吳念庭；許銘傑則為西武隊二軍投手教練。

今天加盟記者會上，廖任磊表示，從小就看著郭泰源打球，現在有許銘傑在教練團內，真的遇到困難時，相信他也可以提供幫助。

西武獅隊總經理渡邊久信直言，廖任磊最重要的課題是控球，也提到廖任磊除了有超過150公里的球速優勢，也有美、日職棒資歷，希望他可以綜合過去這些經驗，搭配好的球速優勢，在場上有好的發揮；渡邊久信也直言，選進廖任磊不是把他當成培育選手，「而是希望他可以成為即戰力」。

廖任磊表示，去年被巨人隊釋出後參加戰力外測試會，西武隊是最早表達有意網羅的球隊，「真的很感謝，會盡力把握機會，也希望可以在場上用好表現回饋給球團」。廖任磊選定背號50號，推定年薪600萬日圓，今天也馬上進牛棚練投約20球。（編輯：張雅淨）1080124

地機族