中職公布官辦熱身賽程 10天打12場

中華職棒25日公布季前熱身賽賽程，從3月9日起進行至19日，共12場比賽，首戰將由Lamigo桃猿隊和統一7-ELEVEn獅隊交手。（中華職棒提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年1月25日

（中央社記者楊啟芳台北25日電）中華職棒今天公布季前熱身賽賽程，從3月9日進行至19日，共12場比賽，預售票將在2月15日開始於全家販賣，假日全票為160元，現場購買全票則為200元。

職棒30年官辦熱身賽於3月9日在台南棒球場開打，由Lamigo桃猿對統一7-ELEVEn獅，一直進行到19日，中間僅11日休息一天，共打12場比賽。休息3天之後，開幕戰將於3月23日在桃園棒球場開打，同樣由獅隊對上桃猿。

官辦熱身賽全都在南部舉行，分別在台南、嘉義市、高雄澄清湖和雲林斗六棒球場。比賽時間則是星期一至五18時35分，星期六為17時05分，星期日則是14時05分。

官辦熱身賽門票從2月15日開始於全家便利商店販售，周一至周五現場票全票150元、預售票120元，周六日則是現場票全票200元、預售票全票160元，65歲以上長者、115公分以下兒童及持身心障礙證件者免費入場，價格與去年一樣。（編輯：吳協昌）1080125