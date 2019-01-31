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啟動12強準備作業 中華隊總教練最慢4月中產生

最新更新：2019/01/31 21:01
中華職棒與中華民國棒球協會就未來國際賽事「組、訓、賽」達成共識，簽署協議書過後，中職就會開始啟動選訓會議、情蒐等作業，其中總教練部分，會在中職3隊中選一，中職會長吳志揚（後左）說，希望在4月中左右確認。中央社記者張新偉攝　108年1月31日
中華職棒與中華民國棒球協會就未來國際賽事「組、訓、賽」達成共識，簽署協議書過後，中職就會開始啟動選訓會議、情蒐等作業，其中總教練部分，會在中職3隊中選一，中職會長吳志揚（後左）說，希望在4月中左右確認。中央社記者張新偉攝　108年1月31日

（中央社記者楊啟芳台北31日電）今年世界棒球12強賽將由中華職棒負責組、訓、參賽部分，中職春節後將啟動準備作業。吳志揚希望在4月中左右確認總教練，而今年中華職棒明星賽，可望由中華隊出戰中職明星隊。

教育部體育署、中華職棒及中華棒協今天在合作協議書簽署記者會宣布，今年世界12強賽由棒協主辦，而選拔、訓練及參賽則由中職負責。往後一級賽事包括經典賽、世界12強賽、奧運及其資格賽，都由中職一條龍負責。

今年11月的世界12強賽，會在中職主導規劃下，與棒協及體育署共組選訓委員會，向教育部體育署報備，完成國家隊組成相關程序，組成最強國家代表隊陣容。

中華職棒會長吳志揚表示，簽署合作協議書後，就會開始提出組訓計畫，一步一步實施。其中最受外界關注的是中華隊總教練人選，吳志揚說明，不會採用像日本、韓國一樣的專任監督制，而是中職3隊總教練洪一中、黃甘霖及陳連宏擇一（中信兄弟為外籍教練）。

針對決定總教練的時程，吳志揚說：「會比過往再提早一點，不會像之前一樣，前1、2個月才決定，每次比賽都會注意誰現在帶兵狀況比較好、心理素質各方面，再由4個球團來決議由誰擔任。」他希望總教練在4月中左右就確認。

至於中華隊LOGO與球衣，是否使用之前出征2017亞洲職棒冠軍爭霸賽、2018台日交流賽的台灣犬，吳志揚說，會先跟世界棒壘球總會申請，如果他們不承認，就會取得棒協授權，使用原來的球衣及CT標誌，他說：「這個部分應該沒問題，他們會全力協助。」

吳志揚說，今年中華職棒明星賽分隊方式可能會改變，以選出的中華隊對抗中職明星隊，算是提前訓練，希望朝此方向規劃。（編輯：張雅淨）1080131

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