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詹姆斯復出飆準大三元數據 湖人延長賽勝快艇

最新更新：2019/02/01 15:44

（中央社記者龍柏安台北1日電）美國職籃（NBA）洛杉磯湖人招牌球星詹姆斯今天傷癒歸隊，他繳出24分、14籃板與9助攻的準「大三元」表現，率隊歷經延長賽，以123比120撞翻快艇。

詹姆斯（LeBron James）在聖誕大戰出戰勇士時，因鼠蹊部拉傷，缺陣了17場，雖然他已參與球隊練球，但今天能否出賽球隊沒給肯定答案，直到賽前才確定復出。

雖然超過1個多月沒出賽，詹姆斯無愧「生化人」稱號，復出第一戰上場就超過40分鐘，雖然手感還未完全恢復，但對比賽的感覺沒打折，歸隊首役就繳出準「大三元」的全方位成績單。

湖人與快艇的「洛城內戰」，今天互有來往，湖人第3節最多取得14分領先，但後勁十足的快艇在決勝節拉出一波37比25攻勢，成功扳平戰局。

湖人在正規賽原有機會終結對手，不料詹姆斯強行切入後球被對手拍掉，裁判經過重播畫面檢視，認定是詹皇碰出界，才讓快艇成功將比賽拖進延長賽。

延長賽最後1分36秒，兩隊仍以118比118打平，隨後詹皇中距離命中，接著快艇傳球發生失誤，回頭史蒂芬生（Lance Stephenson）上籃進球還賺到犯規，罰球也穩穩命中，湖人靠著這波5比0攻勢鎖定勝局。

快艇今天以替補後衛威廉斯（Lou Williams）的24分、6助攻最佳，主控貝佛利（Patrick Beverley）17分、8籃板與4助攻，前鋒哈里斯（Tobias Harris）則繳出15分、8籃板與8助攻的全方位成績單。（編輯：張雅淨）1080201

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