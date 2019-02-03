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稱霸亞洲放眼世界 陳奎儒過年不給教練假

最新更新：2019/02/03 10:53

（中央社記者龍柏安台北3日電）歷經豐收的一年，台灣「欄神」陳奎儒新年新希望，盼能夠「稱霸亞洲、放眼世界」，他很清楚要邁向成功就得付出代價，只不過這回連教練王國慧都一起被拖下水。

台灣男子110公尺跨欄全國紀錄保持人陳奎儒，去年8月底在雅加達—巨港亞運男子跨欄決賽，打破他所保持的13秒49全國紀錄，以13秒39奪銀，這是台灣田徑在亞運參賽史上，相隔48年後再度有人拿下銀牌。

今年賽季，陳奎儒期許能在4月卡達的亞洲田徑錦標賽一舉摘金，直接取得世界田徑錦標賽門票，為了適應炎熱氣候，2月底就將前往澳洲參賽，所以過年只會休2、3天。

農曆新年是台灣人一整年最期待的長假，教練王國慧也不例外，她苦笑說，「這是我生涯第一次因為選手不給假，今年過年差點連台東老家也沒辦法回」。

今年農曆年假從2月2日開始，可放9天假，王國慧坦言，以往過年都是「放好、放滿」，今年放假前陳奎儒主動找她，問她「教練過年要放幾天？」

王國慧回答「看你啊」，沒想到陳奎儒說「2天吧」，聽到愛徒的答案，王國慧一方面佩服選手的自制力，一方面也無奈「那我怎麼回台東老家」。

陳奎儒則俏皮地說：「教練要回台東老家沒關係，我就跟著去台東移地訓練。」這番話讓王國慧既好氣又好笑。

去年陳奎儒就3度刷新全國紀錄，讓他對新賽季充滿源源不絕的動力，他坦言，如果能在亞錦賽拿下冠軍，就篤定取得世錦賽的參賽權，接下來他就可以專心調整、備戰世錦賽，也期望能和全球頂尖跑者同場競速。（編輯：唐聲揚）1080203

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