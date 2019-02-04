超級盃廣告 大玩復古與人工智慧創意

（中央社亞特蘭大3日綜合外電報導）美式足球聯盟NFL超級盃打得火熱，比賽間放送的電視廣告向來更是眾所矚目焦點，今年的廣告避開政治敏感議題，大玩復古與人工智慧創意，呈現時空穿越與科技詼諧的趣味。

西北大學（Northwestern University）凱洛格管理學院（Kellogg School of Management）行銷學教授寇金茲（Tim Calkins）分析本屆超級盃（Super Bowl）的電視廣告表示，相較於前幾年，一般來說，今年品牌業者偏好較軟性的題材，避開政治敏感議題，並聚焦於幽默或振奮人心的主題。

啤酒商安海斯-布希英博（Anheuser-Busch InBev）的百威啤酒（Budweiser）副品牌百威淡啤（Bud Light）與AT&T公司（AT&T Inc.）旗下的華納媒體（WarnerMedia）分支HBO合作，發表相似於影集「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）當中長槍武士對決的橋段，結局是「百威武士」（Bud Knight）之死的廣告。

根據追蹤美國電視廣告和數位即時回應的iSpot，結尾置入這部熱門影集最後一季宣傳的廣告，於超級盃中場時間獲得將近1億5000萬次的社群曝光（social impressions）。

寇金茲表示：「很顯然他們試圖獲得年輕消費者共鳴，並藉著與『冰與火之歌：權力遊戲』的合作夥伴關係達到這個目的。」

另一支廣告則是百威淡啤自誇釀造成分不含玉米糖漿，並刻意點名對手品牌美樂淡啤酒（Miller Light）和庫爾斯淡啤酒（Coors Light），因這兩款摻入向來飽受健康倡導者批評的玉米糖漿。

這支廣告掀起爭議，美國國家玉米種植協會（National Corn Growers Association）藉著推特貼文嚴詞回擊。

美國國家玉米種植協會針對百威淡啤的貼文說：「美國玉米農民對你們感到失望，我們協會在此奉陪，我們樂意和你們討論關於玉米的諸多好處。」

此外，在所有每30秒平均要價520萬美元（新台幣1.6億元）的廣告中，包括推崇與唱衰機器人與人工智慧的主題，占了相當的篇幅。

家庭安全業者SimpliSafe警告觀眾人工智慧不是萬能，並於廣告中凸顯智慧喇叭的危險性，以及家是人們應覺得安全所在的主題。

其他廠牌包括網路搜尋引擎巨擘谷歌（Google）與汽車製造商賓士（Mercedes-Benz）則標榜他們產品的科技創新，像是藉著谷歌的語言翻譯，以及賓士車款的智能聲控可讓人們更貼近彼此或使生活更便利。

寇金茲表示：「今年真可說是超級盃的科技年。」

美國電商巨擘亞馬遜（Amazon）則是以虛構的故障橋段，消遣自有品牌的語音驅動人工智慧居家助理Alexa。這則廣告的主角是演員哈里遜福特（Harrison Ford），他試圖阻止戴著Alexa聲控項圈的狗狂吠，因牠利用網購不停下訂狗飼料。

女性名流與婦女權益的題材也是今年廣告的主題。

交友軟體Bumble今年的超級盃廣告找來小威廉絲（Serena Williams）代言，並直接訴求女性觀眾。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1080204