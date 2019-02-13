詹姆斯大三元白搭 湖人不敵老鷹再吞敗[影]

NBA洛杉磯湖人13日以113比117敗給戰績慘淡的亞特蘭大老鷹。（圖取自twitter.com/lakers）

（中央社亞特蘭大13日綜合外電報導）美國職籃NBA洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）今天砍下28分並繳出大三元成績，但仍難挽頹勢，湖人終場以113比117敗給戰績慘淡的亞特蘭大老鷹。

湖人10日才慘敗費城76人，今天吞下近5場比賽的第4敗後，詹姆斯臉色鐵青地迅速步出州立農場體育館（State Farm Arena）球場。

詹姆斯得到28分、11籃板與16助攻，繳出今年第5個大三元成績單。然而，湖人遭到積極奮戰的老鷹先發痛宰，終場以113比117敗下陣來。

詹姆斯談到他的表現時說：「最後，我們輸了這場球賽，我不在乎個人表現。如果沒有贏球，我根本不在乎我打得怎樣，我就是這樣，不想回憶這場球賽。」

老鷹前鋒柯林斯（John Collins）與楊恩（Trae Young）各貢獻22分，還有另4名球員得分上雙。

湖人戰績滑落到28勝29敗，庫茲馬（Kyle Kuzma）與殷格拉姆（Brandon Ingram）各得19分，得分後衛布拉克（Reggie Bullock）攻下15分。

老鷹在東區排名第12，戰績為19勝38敗。（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1080213