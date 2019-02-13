國標舞亞巡賽台北站 千名好手爭取積分

2019職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站28日將登場，13日在體育署禮堂舉行賽前記者會，2018WDC-AL台灣業餘拉丁年度積分冠軍搭擋蔡明修（右）、劉亭君（左），現場小露身手，表演熱情拉丁舞蹈。中央社記者施宗暉攝 108年2月13日

（中央社記者黃巧雯台北13日電）2019職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站，將於28日在台北小巨蛋開舞，也是世界積分賽之一，主辦單位今天宣布，今年國內、外參賽選手突破千位創新高，將一同爭取積分。

台北市體育局和中華民國國際運動舞蹈發展協會今天共同舉辦國標舞亞巡賽前記者會，邀請5組選手輪流上台表演，包括台灣業餘拉丁年度積分冠軍蔡明修與劉亭君。

中華民國國際運動舞蹈發展協會理事長劉順益表示，今年第11年舉辦國標舞亞巡賽，總獎金高達新台幣330萬元，參賽人數破千創新高，包括來自近30個國家的468位外國好手，以及600位國內選手參賽，一同爭取積分。

擔任活動親善大使的藝人小嫻表示，早期大家對國標舞印象多是「穿很少、可以和異性跳舞、扭腰擺臀很性感」，但自己親自投入才發現，國標舞需要搭配運用身體肌肉、全心投入練習以及體能訓練，且國際也訂有評分標準，屬於一項體育賽事。

小嫻回憶起2008年亞巡賽第一屆比賽時曾受邀參賽，當時近30歲的她與一群10歲的小朋友在新人組較勁，讓她印象深刻。

儘管對跳舞充滿熱情，但小嫻不諱言在學習國標舞過程中曾一度感到挫折，所幸在老師陳媦娟的鼓勵下，讓她得以繼續堅持。

民眾28日進場除了能近距離觀賞世界各國選手同場較勁外，主辦單位今年也規劃闖關活動，凡購票觀賽者皆有機會抽中汽車。（編輯：張雅淨）1080213