水電工用舞翻轉人生 曾煜峻家人不解曾反對

連續11年參加國標舞亞巡賽台北站的曾煜峻（右）、李安洏，因國標舞結識而成為夫妻。圖為兩人去年參加英國黑池舞蹈節。（圖取自facebook.com/SunnyAnna51）

（中央社記者黃巧雯台北13日電）連續11年參加國標舞亞巡賽台北站的曾煜峻、李安洏，因國標舞結識而成為夫妻，但曾擔任水電工的曾煜峻當初選擇踏入國標舞時，一度被當成是「舞男」而遭到家人反對。

職業國標舞世界大賽亞巡賽台北站今年邁入第11年，28日將在台北小巨蛋登場，曾煜峻、李安洏這對搭檔的第一場比賽就是在這項賽事，兩人從最初拿下新人組冠軍，到參加業餘組、職業組，一路成長，兩人也從搭檔身份轉換為夫妻。

曾煜峻並非舞蹈科班出身，過去跟隨爸爸到工地擔任水電工。他在目睹媽媽從鷹架上摔下來後，讓他趁著當兵時重新思考，未來是否要繼續走這條路。

曾煜峻最後決定選擇國標舞，他開玩笑地說：「當兵的時候都是男生，太無聊了，舞蹈教室可以看女孩子。」踏入國標舞領域後，曾煜峻才發現過去膚淺的想法是錯的。隨著音樂起舞，加上喜歡與人群接觸，讓他逐漸愛上國標舞。

不過，曾煜峻跳國標舞的過程並非一路順遂，他坦言，由於家族保守，認為跳國標舞，「就是舞男陪人家跳舞」，在全家族中僅剩媽媽支持的情況下，他選擇到北部租屋，過著一天一個菠蘿麵包及每天到老師家吃飯的方式過生活。

不斷在國標舞領域追求突破，曾煜峻與李安洏一路相扶持，花費7、8年的時間，最終獲得父母認同，要他們回到南投家鄉開設舞蹈教室、回饋鄉親。曾煜峻說：「一路走來我覺得非常值得，對我來說，我知道我要做什麼，我就努力去做。」

曾煜峻與李安洏這次再度攜手參加亞巡賽台北站，曾煜峻表示，隨著職業強度越來越高，期許自己能不斷突破；李安洏則流露出興奮的神情，期待能與世界前6名的選手一同較勁。（編輯：戴光育）1080213