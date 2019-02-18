迷你棒球春季大會4月登場 遊戲體驗運動樂趣

兒童棒球賽事「迷你棒球春季大會」將於4月20日至21日在新北市開打，世界棒壘球總會（WBSC）執行長施密特（Michael Schmidt）（後左3）和迷你棒球推廣大使張泰山（後左2）18日出席賽事宣告記者會。中央社記者楊啟芳攝 108年2月18日

（中央社記者楊啟芳台北18日電）兒童棒球賽事「迷你棒球春季大會」將於4月20日至21日在新北市開打，U-8、U-10各有24隊名額，角逐全國冠軍。

迷你棒球為世界棒壘球總會（WBSC）指定兒童棒球教學系統，今年在台灣舉辦首次全國大賽，以年齡分為U-8及U-10兩個組別，總教練須具有迷你棒球師資證，每隊限報20人。

規則部分，每場比賽40分鐘，不限出局數，打完一輪即算一局；U-8層級沒有投手，是使用T座打擊，U-10則是由進攻方教練拋球。

春季大會賽事除了採用特製充氣式棒球場，設計理念來自美國職棒波士頓紅襪隊芬威球場，壘間距離為16公尺，還有專業裁判及完整數據紀錄，更使用職棒等級的轉播技術，將小球員奮戰畫面用影像記錄。

WBSC執行長施密特（Michael Schmidt）今天來台參與賽事宣告記者會，他表示，在迷你棒球的核心理念下，孩子透過遊戲而不是訓練來體驗棒球的樂趣，迷你棒球讓小朋友利用跑步、投擲、接球等動作活動身體，在孩童階段擁有健康的體魄，是國際運動最重要的目標。

施密特說，台灣身為WBSC推廣迷你棒球的示範區域，推廣小組已經建立起讓其他國家仿效的品牌模型，他藉此感謝，也很期待這次比賽的到來。

迷你棒球推廣大使張泰山提到，前兩個星期參加迷你棒球冬令營，看到一群沒有基礎的小朋友一天一天進步，非常開心。今年第一次舉辦春季大會，希望不管是社區棒球隊的孩子，或是科班球隊的低年級成員都能一起參加，絕對很好玩。

未來每年固定會在春季與秋季舉辦嘉年華性質全國大賽，只要以球隊為單位註冊成為迷你棒球會員，就有參賽資格。球隊成為會員後，可使用WBSC授權LOGO招生，固定獲得球具捐贈與商品優惠，也有機會申請張泰山、林子偉、胡智為等球星到隊上互動教學。（編輯：唐聲揚）1080218