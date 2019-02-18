HBL涂亦含3分狂打鐵 飆進致勝分青年險勝南山

（中央社記者龍柏安台北18日電）青年高中高三隊長涂亦含，今天全場3分狂「打鐵」，7次3分線外出手都落空，不過他在第4節最後3.4秒投進底線超前中距離，率隊73比72險勝南山高中。

107學年度HBL高中籃球聯賽，今天在台北和平籃球館進行8強賽，青年靠著涂亦含的致勝中距離得手，加上成功守住南山最後一擊，驚濤駭浪中拿下關鍵一勝。

南山「園丁教頭」郭輝上週五過世、享壽90，他生前一手催生南山籃球隊，就算退休後，還是擔任球隊的領隊與顧問，近年雖年事漸高，仍是球隊的精神領袖。

賽前南山全隊默哀一分鐘，而青年總教練許智超與教練鄧安誠，過去都是南山出品的球員，賽前許智超甚至紅了眼眶，賽後他低調地說：「心情很複雜，在這一天不方便多說什麼」。

不過談到涂亦含投進的致勝球，許智超吐嘈說：「那是髒到的，你什麼時候看過他在底線投籃」，而涂亦含也承認，當時球隊戰術不是這樣走，當他在底線接到球，「我嚇了一跳，就趕緊出手」。

問他出手後的感覺，他搞笑地表示，當下看起來彈道很直，「感覺很有，又不是很確定，又好像是麵包」，進球後，他說：「很爽，贏球就是爽，何況又是我生涯第1次投進致勝球」。

1分之差吞敗，南山教頭許時清看得很開，他說：「後面還有6場，好好調整就好」，他大器地表示，他和青年教練團私下交情很好，不過上了戰場就是要全力以赴，這也是尊重對手的態度。

正因許智超和鄧安誠過去都是南山出品，許時清也說，這場比賽無論結果如何，都是南山贏。（編輯：方沛清）1080218