喬科維奇與體操天后拜爾斯 獲勞倫斯世界體育大獎

（中央社摩納哥19日綜合外電報導）勞倫斯世界體育大獎今天舉行隆重頒獎典禮，世界球王喬科維奇自去年傷癒復出贏得兩項大滿貫賽事而重返榮耀，獲頒勞倫斯年度最佳男運動員殊榮。

現年31歲來自塞爾維亞的喬科維奇（Novak Djokovic），自肘傷動手術復原後，先是去年贏得英國溫布頓與美國網球公開賽兩項大滿貫賽事，並於今年元月舉行的澳洲網球公開賽封王。

喬科維奇的勵志表現，勝過去年世界盃足球賽令人印象深刻的法國小將姆巴佩（Kylian Mbappe）與美國職籃NBA的超級巨星詹姆斯（LeBron James），而第4度獲頒勞倫斯世界體育大獎（Laureus World Sports Awards）年度最佳男運動員。

美國體操界標竿人物現年21歲的小天后拜爾斯（Simone Biles）獲獎無數，去年才成為史上第一位4度奪得世界體操錦標賽女子全能冠軍的殊榮，今天則第2度獲頒勞倫斯世界體育大獎年度最佳女運動員。

勞倫斯世界體育大獎的得主由勞倫斯世界體育學會（Laureus World Sports Academy）會員投票表決產生，具投票資格的68位會員中包括許多體壇傳奇人物，像是9度於大滿貫賽事女單項目封后的莎莉絲（Monica Seles），以及6度獲得奧運自由車場地賽金牌的英國籍知名運動員霍伊（Chris Hoy）等。（譯者：曹宇帆/核稿：陳昱婷）1080219