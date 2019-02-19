杜拜女網賽 謝淑薇單日2勝入袋

（中央社記者黃巧雯台北19日電）台灣網球一姐謝淑薇今天先是在杜拜女網賽女單32強賽以直落二橫掃對手，隨後又與捷克女將史翠可娃搭檔，再以直落二將對手清盤，挺進8強，單日一口氣拿下2勝。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8796萬元）的杜拜女網賽，謝淑薇今天女單第2輪賽事迎戰白俄羅斯好手薩諾維奇（Aliaksandra Sasnovich），過去兩人曾兩度對決，都由謝淑薇獲勝。

謝淑薇生涯第3度對戰薩諾維奇，延續首輪的好手感，開賽就在第2局破發，隨後取得3比1領先時，更連拿3局，首盤以6比1拿下，第2盤同樣兩度成功破發，以6比2勝出。

謝淑薇稍作休息後，與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）在女雙賽事合拍，兩人這次高居女雙大會第3種子，首輪輪空直接晉級16強，迎戰日本組合加藤未唯、二宮真琴。

雙方首盤上演破發大戰，「台捷組合」在4比3領先情況下，第8局成功攻破對手發球局，以6比3先下一城。

台捷組合第二盤在2比2平手後，一鼓作氣連破對手發球局，以6比2獲勝，僅花57分鐘，迅速收下8強門票。（編輯：管中維）1080219