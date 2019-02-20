高中木棒聯賽16強出爐 高苑贏球教頭卻動怒

（中央社記者謝靜雯台北20日電）高中棒球聯賽（木棒組）第二階段賽事今天結束，高苑工商賽前就確定晉級，今天以9比4擊敗強恕中學、拿下6連勝，但總教練李來發不滿比賽內容動怒。

高苑工商與強恕中學今天賽前就已經確定晉級，兩隊交手各自調整練兵，高苑一度以0比2落後，直到4局才靠著保送、對方守備失誤、接連3支安打串連，攻下3分、超前比數，5局羅暐捷清壘三壘安打，童緯再補上安打，多添保險分。

高苑此次木棒聯賽拿下6連勝、沒有敗績，晉級第三階段16強賽，但總教練李來發對於今天比賽表現並不滿意，尤其時滿壘時打者站著被三振，「贏球是贏球，內容會嚴格要求，不能怠慢，滿壘揮空三振都好，怎麼會站著被三振呢？」賽後李來發訓了球員5分鐘，希望球員在下一階段比賽可以修正。

善化高中今天與北科附工交手，善化高一先發投手湯勝涵扛重責，比賽前5局沒被敲出安打，直到6局才被敲出內野安打，總計用74球投7.2局被敲3支安打，失掉1分，表現亮眼。

善化2局把握北科附工先發投手鄧金榮控球不穩，接連保送、安打攻下2分、奠定勝基，終場以2比1拿勝、晉級16強賽；善化總教練邱書煌表示，湯勝涵是控球型投手，依賴守備，此批球員只有中外野手和三壘手是高三球員，賽前要球員們不要給自己太大壓力，晉級16強算達到目標。

第三階段16強賽將於22日開打，上屆冠軍穀保家商與高苑工商、壽山高中、玉里高中同在B組，A組則有平鎮高中、成德高中、普門中學和鶯歌工商，C組為大理高中、西苑高中、強恕中學、三民高中，D組為南英商工、東石高中、善化高中和嘉義高中，第三階段比賽每組取3隊晉級第四階段12強賽，分組第一名為種子隊。（編輯：吳協昌）1080220