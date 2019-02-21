杜拜女網賽再勝前球后 謝淑薇女單晉4強

（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣網球一姐謝淑薇今天在杜拜女網賽女單8強賽，在決勝盤連拿6局上演逆轉秀，最終以6比4、1比6、7比5扳倒前世界球后普里斯科娃，再度上演驚奇，挺進4強。

總獎金282.8萬美元（約新台幣8794萬元）的杜拜女網賽本週登場，謝淑薇今天再度面臨一日兩戰考驗。

謝淑薇前一場鏖戰3盤、爆冷逆轉前世界球后、世界排名第7的德國名將柯貝（Angelique Kerber），今天再強碰世界排名第5、捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova），同樣也是前世界球后，連2場都遇到硬仗。

謝淑薇過去僅與普里斯科娃交手一次，當時苦戰3盤吞敗，今天第二度對決，雙方開賽起一路糾纏至第9局，謝淑薇率先破發，以6比4拿下首盤。

不過第二盤情勢丕變，謝淑薇兩度被攻破發球局，讓普里斯科娃連拿5局，以1比6丟失第二盤。

決勝盤一度呈現一面倒，謝淑薇自首局起遭到對手連破帶保，陷入0比4落後，但隨後謝淑薇展現韌性，在1比5落後情況下，第8、10局兩度成功破發，連趕6局，並以7比5獲勝，鏖戰2小時，收下4強門票。

謝淑薇稍作休息後，將與捷克女將史翠可娃（Barbora Strycova）合體，在女雙8強賽迎戰德國女將葛羅菲德（Anna-Lena Groenefeld）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs）的跨國聯軍。（編輯：張芷瑄）1080221