拒發巴基斯坦選手簽證 印度遭禁申辦國際賽事

（中央社記者康世人新德里22日電）印度日前拒絕發給兩名欲赴新德里參加世界盃的巴基斯坦射擊選手入境簽證，國際奧會（IOC）宣布暫停印度未來申辦體育賽事的申請，並指印度拒發簽證給選手已違反奧運章程。

國際奧林匹克委員會發出的聲明也呼籲所有國際運動協會，不要在印度舉辦賽事，或授予印度賽事主辦權，直到印度提供「明確的書面保證」，確保所有運動員都能入境為止。

國際射擊運動聯合會（ISSF）主辦的2019年世界盃賽事20到28日在印度新德里舉行，「今日印度」（India Today）今天報導，14日發生巴基斯坦恐怖組織在查摩與克什米爾省普爾瓦馬縣（Pulwama）發動自殺炸彈恐攻後，印度拒絕核發入境簽證給兩名參加這場世界盃賽事的巴基斯坦射擊選手。

國際奧會表示，拒發簽證給競爭國的選手，違反了奧運章程中有關主辦國歧視與政治干預的原則。

國際奧會在聲明中說，在意識到印度拒發簽證給兩名巴基斯坦射擊選手後，儘管努力到最後一刻，仍與印度政府當局討論，但最終沒有找到讓巴基斯坦代表團進入印度參賽的任何解決方案。

聲明又指出，由於上述結果，國際奧會執行委員會決定暫停所有與印度討論未來主辦體育賽事及奧會相關活動的申請。

印度奧會去年才提出計畫，希望爭取在2026年主辦青年奧運，在2030年主辦亞運，並在2032年主辦夏季奧運，但如果印度無法解決與國際奧會的意見分歧，將可能無法如願以償。

以巴基斯坦為基地的穆罕默德軍（JeM）表示為造成40多名中央後備警察部隊人員死亡的普爾瓦馬恐攻負責，印度指責巴基斯坦政府沒有採取足夠措施掌控發起這起恐攻的激進組織，但巴基斯坦政府否認在這起恐攻中扮演任何角色，也未對境內的穆罕默德軍採取任何行動。

為此，印度政府已經展開多項報復行動，包括揚言在國際孤立巴基斯坦。（編輯：施燕飛）1080222