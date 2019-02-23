木棒聯賽嘉中延長賽勝善化 24日拚改寫紀錄

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）第3階段16強戰，嘉義高中（圖）23日與善化高中鏖戰到延長賽第10局，嘉中黃士禕10局滿壘時選到再見保送，率隊拿勝，晉級12強，24日將力拚改寫隊史最佳紀錄。（學生棒球聯盟提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年2月23日

（中央社記者謝靜雯台北23日電）高中棒球聯賽（木棒組）16強賽，嘉義高中今天與善化高中對壘，兩隊鏖戰到延長賽第10局，黃士禕滿壘時選到再見保送，率隊以7比6拿勝、晉級12強，明天拚改寫隊史紀錄8強。

嘉義高中在木棒聯賽第二階段比賽就曾與善化碰頭，當時以3比2獲勝，今天兩隊再度交手，嘉中一度0比1落後，3局靠著黃士禕、許柏薪連續安打，1比1扳平比數，4局再抓準善化守備亂流攻佔得點圈，黃士禕二壘安打，幫助球隊以3比1超前。

善化5局追回3分、逆轉戰局。嘉中9局靠著安打、短打推進、黃士禕關鍵安送回追平分，4比4將比賽逼入延長賽，10局上半善化攻下2分，下半局嘉中靠著保送、失誤再度扳平比數，滿壘時黃士禕選到再見保送，順利拿下勝利。

嘉中總教練蔡士偉表示，球隊常常贏1分，球員抗壓性就會提升，一直告訴球員有機會、不要放棄；嘉中已確定晉級12強，追平隊史木棒聯賽最佳成績，明天與南英商工交手，勝隊可取得分組第一、直接晉級8強，明天比賽力拚改寫隊史最佳紀錄。（編輯：吳協昌）1080223