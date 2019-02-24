熱身賽林子偉2安1打點 曾仁和先發挨轟失2分

（中央社記者楊啟芳台北24日綜合報導）旅美棒球好手林子偉與曾仁和今天都在熱身賽中亮相，紅襪林子偉面對洋基繳出3支2、1打點成績，小熊曾仁和則是對釀酒人先發2局，被敲4支安打，包含1支2分砲在內，失2分。

波士頓紅襪今天熱身賽對上紐約洋基，林子偉為先發二壘手、打第7棒。2局下林子偉在一、二壘有人的狀況下，敲出1支中外野方向安打，帶有1分打點，幫助球隊追到1比3落後2分。

3局下紅襪發起一輪猛攻，先靠著連續安打，形成3比3平手，接著查維斯（Michael Chavis）轟出3分全壘打，下一棒林子偉則敲出右外野方向二壘安打，紅襪這局反倒取得6比3領先。

5局下林子偉靠著二壘手失誤上壘，下一局即下場休息，終場紅襪以8比5擊敗死對頭洋基。總計林子偉今天3打數敲出2支安打，貢獻1分打點，目前兩場熱身賽累計2支安打、2分打點。

芝加哥小熊的曾仁和今天則在與密爾瓦基釀酒人的熱身賽中擔任先發投手，曾仁和於2局上先被擊出二壘安打後，又被芮伊（Corey Ray）轟出2分全壘打，總計曾仁和投2局，被敲出4支安打，失掉2分。不過終場小熊以8比4擊退釀酒人。

另外，克里夫蘭印地安人的張育成，今天在對辛辛那提紅人的熱身賽中代守游擊上場，7局上為今天唯一打數，遭到三振出局。（編輯：黃于）1080224