韓杰諭18分生涯新高 國體大扳倒義守收4連勝

（中央社記者黃巧雯台北28日電）UBA大專籃球聯賽男子組8強賽，國立體大靠著韓杰諭飆出生涯新高的18分、10籃板，加上決勝節尾聲關鍵4罰全中，助國體大以75比69擊敗義守大學，勇奪4連勝。

國體大今天上半場僅以37比33領先，第三節靠著李家慷、楊盛硯三分球連發，將比數開拉至57比41。

義守陳諾以、羅建斌、徐鉦順、蘇文儒決勝節同樣在外線輪番開火，還以顏色，一度將比分追成4分差，國體大靠著韓杰諭讀秒階段4罰全中，擴大領先優勢，終場以6分差勝出。

國體大教練桑茂森表示，球隊最好的防守就是一對一壓迫性的防守，希望球員在防守時能與對手有更多身體接觸，而因應義守第四節調整進攻方式，國體大也適時換上一些個子較小的球員，以跟上對手速度。

談到韓杰諭比賽尾聲獲得4次罰球機會，桑茂森讚賞韓杰諭罰球穩定度，在中鋒裡面最高，因此特別設計戰術讓韓杰諭執行。

不過，國體大從雙位數領先，到比賽後段差點讓義守追上，桑茂森坦言沒有預料到，他說：「好像每次贏很多分，對手追分，都會放大膽投籃，反而我們退防的時候交代不清楚，這是我們回去要改善。」

另外，前一場才因高雄師大楊台安擦板三分球吞敗的輔仁大學，今天迎戰8強賽尚未開胡的文化大學，所幸未受影響，靠著盧峻翔、吳季穎、曾祥鈞與楊承翰聯手包辦50分，終場以78比64獲勝。（編輯：張芷瑄）1080228