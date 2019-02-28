樂天交流賽3比1擊退桃猿 葉家淇藍寅倫表現佳

（中央社記者楊啟芳台北28日電）Lamigo桃猿今天對東北樂天金鷲的交流賽，桃猿先發投手葉家淇表現優異，藍寅倫則轟出陽春砲，不過第6局史博威丟2分，第9局樂天再利用失誤得1分，最終以3比1擊敗桃猿。

桃猿今天推出葉家淇先發，他主投5局被敲出4支安打，送出4次保送，飆出7次三振無失分，表現優異。樂天先發投手岸孝之，則是投3局被敲出2支安打，投出4次三振無失分。

雙方前5局在投手壓制下，都沒能得分。直到6局上桃猿投手換上史博威後，連續被布賴希（Jabari Blash）、惠勒（Zelous Wheeler）敲出安打，形成二、三壘有人，接著辰己涼介擊出的滾地球帶有1分打點，足立祐一再敲出二壘安打得1分。

6局下藍寅倫從池田隆英手中轟出陽春砲，把比數追到1分落後；不過之後桃猿沒辦法再得分，且9局上黃子鵬被田中和基敲出安打後，利用盜壘以及游擊手林承飛的失誤攻下1分，終場樂天以3比1擊退桃猿。

樂天旅日選手宋家豪9下登板救援，一開始被藍寅倫敲出安打，不過讓林泓育擊出雙殺打，化解危機。宋家豪說：「很開心，真的很久沒回來比賽，聽到觀眾加油很感動，我是抱著接受大家熱情加油聲的心態上去投球。」宋家豪也指出，今天剛好都對上了想對決的學長林泓育、陳俊秀。

桃猿新洋投李茲（Radhames Liz）2016年曾效力過樂天，今天在8局上亮相，頻頻飆出超過150公里的火球，一上場就送出2次三振，雖然之後李茲連投2次保送，最後還是安全下莊。（編輯：陳俊碩）1080228

中職Lamigo桃猿隊28日在天母球場與日職東北樂天金鷲進行交流賽，桃猿藍寅倫全場4打數敲出2支安打，包括一發陽春砲。中央社記者張新偉攝 108年2月28日