教頭神預測 嘉中木棒聯賽逆轉勝西苑闖8強

（中央社記者謝靜雯嘉義1日電）高中棒球聯賽（木棒組）第4階段12強賽今天開打，地主嘉義高中一路落後，最後半局教練團「神預測」，靠著再見失誤，以7比6逆轉勝西苑高中、晉級8強，改寫隊史木棒聯賽最佳成績。

107學年度高中棒球聯賽（木棒組）第4階段今天在嘉義市立棒球場開打，首戰由嘉義高中與西苑高中交手，西苑首局靠著安打、保送、失誤先馳得點，5局再靠著接連保送、安打、高飛犧牲打，單局攻下4分、拉開領先差距。

嘉中前5局打線受制，6局靠著保送、楊毓中、柳駿凱接連長打、投手暴投，單局追回3分，兩隊8局打完嘉中3比6落後，9局下半嘉中最後反攻機會，靠著失誤、保送、安打攻占滿壘，張育昇、楊毓中接連安打把比數扳平，再靠著再見失誤跑回致勝分。

嘉中總教練蔡士偉賽後透露，最後半局開打前就跟球員說，「第6棒會追平、第7棒會超前」，打進追平分的剛好就是第6棒張育昇，教練鐵嘴神預測，但他說：「我只是習慣先跟球員講接下來可能發生什麼狀況。」

嘉中精彩逆轉勝西苑，改寫隊史木棒聯賽最佳成績，蔡士偉表示，感謝其他教練團場上的幫忙，「最後半局對手只領先3分、壓力在對方那邊，也謝謝球員一直到最後都不放棄」。

蔡士偉點名，首棒打者黃士禕今天5打席4次上壘，敲出2支安打、選到1次保送，9局靠著失誤上壘，首棒打者上壘會造成對方很大的的壓力，黃士禕扮演稱職開路先鋒。

嘉義高中去年黑豹旗高中棒球聯賽16強止步，過去在木棒聯賽最佳成績12強，今天逆轉勝改寫隊史紀錄，蔡士偉表示，從黑豹旗比賽開始，就不斷給球員們觀念，「大家都會說要情蒐對手，但更重要的是了解自己球員的特性」，守備是此批球員相對穩定的部分，守備做好，就不容易出現大量失分的狀況，下場比賽將與高苑工商交手。（編輯：張芷瑄）1080301