嘉中失誤誤事 木棒聯賽不敵高苑8強止步

（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中棒球聯賽（木棒組）8強賽，地主嘉義高中沒能續寫驚奇，今天與高雄高苑工商交手，一度取得領先，但失誤誤事，沒能守住勝利，9局投出再見保送送分，以6比7輸球、無緣4強。

嘉義高中昨天比賽擊敗台中西苑高中，改寫隊史木棒聯賽最佳成績，今天與高苑工商爭4強門票，比賽前半段一路落後，8局抓準對方守備、投手出狀況，單局靠6支安打、2次失誤，攻下5分大局、6比5超前比數。

嘉中8局下半守備也出狀況，右外野手失誤讓高苑打者一口氣上到三壘，再靠著翁耀宗安打跑回追平分，9局下半高苑靠著單局4次保送（1次觸身球保送）擠回致勝分，順利拿下比賽勝利。

嘉中總教練蔡士偉表示，雖然改寫隊史木棒聯賽最佳成績，但並不滿意，「原本的預期是4強」，他開玩笑說，這批選手專打7、8、9局，比賽前半段都沒能有太多攻勢，雖然球員身材條件不如其他一級強隊，「但他們很認真，也看到他們成長很多」。

嘉中主力投手劉崇聖今天總計投6.1局被敲3支安打，失掉4分皆非責失分，表現不差，也是許多球探關注的焦點選手，蔡士偉開玩笑，「我一直跟他說，他是我們的5號投手，不是球速最快就是1號投手」，希望藉此鼓勵劉崇聖，也稱讚他控球進步很多，期許持續成長。

儘管沒能再寫木棒聯賽驚奇，蔡士偉嘆市內人才留不住，沒辦法像一級強隊陣容如此整齊，「球員必須從一、二年級開始培養，三年級可以開始比賽，相對來說也較缺乏比賽經驗」；嘉中8強止步，接下來將打5到8名排名戰。（編輯：張芷瑄）1080302