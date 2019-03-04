王牌宋明憲7局無失分 嘉中獲木棒聯賽第7名

（中央社記者楊啟芳台北4日綜合報導）高中木棒聯賽今天在嘉義棒球場進行排名賽，嘉義高中王牌宋明憲主投7局無失分，率隊2比1擊退南英商工，嘉義高中拿下第7名隊史最佳成績。

嘉中打線以隊長兼任開路先鋒黃士禕為中心，單場掃出4支安打，包括首局安打後，透過短打戰術上二壘，再連盜2個壘包跑回分數。嘉中總教練蔡士偉透露，只要黃士禕上壘，得分機率就會提高。

嘉中高二投手宋明憲球速不快，但以穩定控球能力成為蔡士偉心中的王牌，由於宋明憲前一戰投2局，依規定連續出賽不能超過9局，因此最多只能投7局，在此投球範圍內，宋明憲有效發揮，僅讓南英敲出2支安打，奪3次三振，拿下勝利。

宋明憲從第一階段就是嘉中投手的支柱，蔡士偉還說，「他才是我心中的王牌，劉崇聖有球速，但準度沒有他那麼好，他在投的時候，我們守備節奏都很快」。

宋明憲則表示，「我球速不快靠準度為主，曲球和變速球投在邊邊角角，讓打者打不好」。

嘉義高中在12強賽力壓西苑高中，闖進8強已經突破隊史，在挑戰4強時不敵高苑工商，前一戰遭壽山封鎖落敗，今天擊退強權南英商工，獲得隊史最佳的第7名。（編輯：黃于）1080304