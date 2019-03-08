中職僅周思齊提薪資仲裁 陳子豪仍在考慮

（中央社記者楊啟芳台北8日電）中華職棒官辦熱身賽明天將開打，原本球員工會訂下今天為提出仲裁的最後期限，但聯盟下班前尚未有球員提出，目前中信兄弟陳子豪與球團的合約仍未談妥，是否提出仲裁尚在考慮。

身為球員工會理事長的周思齊，2月27日開出薪資仲裁第一槍。工會當時表示，聯盟還有超過30位選手未完成談薪，希望能停止薪資商議牛步化的狀況。工會後來訂了3月8日為最後期限，表示屆時若有合約未談妥，將續有球員提出薪資仲裁。

今天5時聯盟下班前，除周思齊之外，仍未有人提出仲裁，但大部分球員的合約已談妥，陳子豪部分則是仍在進行。就期限而言，3月8日這個日子為球員工會所訂，聯盟沒有針對仲裁提出期限規定，也就是說，熱身賽開打後，仍可提出仲裁。

陳子豪所屬經紀公司表示，今天下午兄弟領隊劉志威與陳子豪有見面，並跟陳子豪講了很多「內心話」，陳子豪會再考慮是否接受，不過也未排除提出薪資仲裁的可能。

目前中華職棒規章第6章有簡單仲裁規則，不過仲裁規章中並沒有限定「薪資仲裁」，因此聯盟沒有明確的薪資仲裁辦法與流程。周思齊提出的仲裁案是由聯盟受理後，交由公正第3方進行，也就是由去年底中職新聘5位仲裁委員所組成的仲裁委員會處理。（編輯：屈享平）1080308