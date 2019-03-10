NBA詹姆斯大三元無用 湖人遭綠衫軍痛宰

（中央社洛杉磯9日綜合外電報導）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克當家球星厄文（Kyrie Irving）今天狂砍30分，率隊以120比107痛宰宿敵洛杉磯湖人，也讓湖人球星詹姆斯（LeBron James）生涯第80次大三元淪為白工。

綠衫軍的史瑪特（Marcus Smart）與莫里斯（Marcus Morris）各挹注16分，海沃德（Gordon Hayward）貢獻15分。塞爾蒂克4場作客加州的西征之旅已3連勝，最後一場將是11日對洛杉磯快艇。

6日因腿傷缺席對沙加緬度國王一戰的厄文，今天除連連跳投得手砍進30分，還外帶7籃板5助攻。

傷兵累累的湖人隊，詹姆斯僅上場27分多鐘即繳出30分、12助攻10籃板，但仍無力帶領目前呈烏合之眾狀態的湖人擺脫泥淖。湖人吞下11場比賽裡的第9敗，晉級季後賽的機率越來越渺茫。

湖人先發陣容的殷格拉姆（Brandon Ingram）、波爾（Lonzo Ball）與庫茲瑪（Kyle Kuzma）今天均因傷缺陣；殷格拉姆與波爾本季剩下的比賽全部報銷。（譯者：陳亦偉）1080310