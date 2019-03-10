鄭鎧文開轟滿意沒吞K 官辦熱身賽獅隊勝兄弟

（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職官辦熱身賽統一獅今天與中信兄弟交手，獅隊投打狀況調整不錯，鄭鎧文單場2支長打，包括1發兩分砲、沒有被三振，洋投羅里奇先發4局、無失分，獅隊終場以6比5拿下勝利。

中職官辦熱身賽表定昨天開打，但首場比賽因雨取消，今天比賽雖然順利開打，但比賽打到5局一度因雨暫停約50分鐘。

獅隊今天首局就有攻勢，陳傑憲率先敲安帶起攻勢，林祖傑、蘇智傑、郭阜林、高國慶都有安打表現，獅隊開賽攻下3分、取得領先。

兄弟打線前4局受制，直到5局靠著張志豪保送、洋砲艾銳克二壘打、周思齊保送攻占滿壘，比賽因雨暫停，重新開打後靠著失誤跑回2分。

獅隊5局靠著保送、鄭鎧文開轟，替球隊多添2分保險分，兄弟9局最後反攻機會，靠著林書逸、林智勝接連開轟追分，但兄弟攻勢沒有延續、吞下敗仗。

獅隊今天投打有表現，先發洋投羅里奇投4局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，鄭鎧文單場4打數敲出2支安打都是長打，包括5局的兩分砲、8局的二壘打，貢獻2分打點，也替球隊跑回2分，手感不錯。

鄭鎧文自評滿意首場熱身賽表現：「因為沒有被三振。」也提到今年春訓特別要求身體的狀況，加強重量訓練，新球季目標穩定出賽、幫助球隊贏球。（編輯：張雅淨）1080310