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羅國華慢熱調整成效佳 二軍防禦率0升一軍

最新更新：2019/05/10 19:06
中職富邦悍將隊投手羅國華8日本季首度升上一軍，他說在二軍時透過觀察打者習性、調整和修正配球，最近狀況不錯，目前角色定位在後援待命。中央社記者謝靜雯攝　108年5月10日
中職富邦悍將隊投手羅國華8日本季首度升上一軍，他說在二軍時透過觀察打者習性、調整和修正配球，最近狀況不錯，目前角色定位在後援待命。中央社記者謝靜雯攝　108年5月10日

（中央社記者謝靜雯新北10日電）中職富邦悍將隊投手羅國華開季調整較慢，但二軍目前為止出賽防禦率0，表現不錯，8日本季首度升上一軍，他說在二軍透過觀察打者習性、調整和修正配球，近況不錯。

羅國華「慢熱」，他表示，一直以來調整的步調都比較慢一點，也會出現表現比較不穩定的狀況，開季從二軍出發，想辦法讓自己更專注在場上。

羅國華本季二軍出賽總計9場，投8局被敲7支安打，投出12次三振、1次四壞保送、1次觸身球保送，失掉1分非責失分，二軍出賽防禦率0，他認為近況不錯，目前角色定位在後援待命。

另外，悍將隊投手陳品學4月30日生涯首度升上一軍，目前為止還沒有一軍出賽紀錄，雖然人還在一軍名單中，但他昨天在二軍比賽先發出賽，對統一獅隊投5.2局，失掉2分責失分，無關勝敗。

對於陳品學的使用時機，總教練陳連宏表示，昨天二軍出賽狀況回報，控球不錯，目前角色定位還是先發投手，下週有機會在一軍先發亮相。（編輯：唐聲揚）1080510

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