手機寫心得求進步 蔡齊哲保送減少

中職中信兄弟隊投手蔡齊哲本季先發投球局數拉長，保送次數也減少，他表示，每次先發投完後，都有在手機裡寫心得的習慣，比較好與不好的地方，把這些經驗當作提醒。中央社記者楊啟芳攝 108年5月10日

（中央社記者楊啟芳桃園10日電）中信兄弟投手蔡齊哲本季先發投球局數拉長，保送次數也減少，他表示，今年已經不會怕被打，每局都當作最後一局投，且每場先發賽後都有在手機寫心得的習慣，找出方法改善。

蔡齊哲是2017年季中選秀中信兄弟第4指名，也是首位台東大學出身打職棒的選手，去年開始獲得較多先發機會，出賽15場包含9場先發，不過拿下2勝6敗，防禦率8.01並不理想。

本季蔡齊哲順利擠進兄弟先發輪值，雖然首場先發沒投滿5局，但第2場4月4日對統一獅就繳出7局無失分好投，拿下勝投，這個月2日對獅隊同樣投7局，僅被敲4支安打，失掉2分。

去年蔡齊哲最長投球局數為5.2局，續航力明顯增加，蔡齊哲指出，主要是控球和心理方面有進步，「去年會擔心被打，今年比較不會投得這麼閃，投手教練也有跟我說，後面有守備幫忙，投出有品質的球比較重要」。

改善控球聽起來簡單，但蔡齊哲坦言是件滿難的事，遲早還是要面對這個問題。蔡齊哲說：「去年上半季投得不好失去信心，下二軍後林威助教練跟我說，不要去預設自己投幾局，都當作最後一局盡力投就好，畢竟這局投完才會有下一局。」

蔡齊哲去年每9局投出近4個四壞球保送，今年目前僅1.7個左右，他說，成長很多，保送少了很多，目標是每一場不多於2個保送，因為投保送之後，對下一個打者就會想往好球帶塞，球就不會那麼有品質，容易被打。

4月20日蔡齊哲先發對獅隊時，投2.2局被敲9支安打，失掉8分，是本季目前失分最多的比賽，不過他不像去年一樣失去信心，而是找出方法改善。蔡齊哲表示，每次先發投完後，都會有馬上在手機裡寫心得的習慣，比較好與不好的地方，把這些經驗當作提醒。（編輯：唐聲揚）1080510