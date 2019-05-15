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對手退賽 詹家姊妹羅馬網賽進8強

最新更新：2019/05/15 20:35

（中央社記者龍柏安台北15日電）羅馬今天氣溫只有攝氏9度，加上雨勢攪局讓羅馬網賽幾乎停擺，幸好詹詠然與詹皓晴的對手提前宣布退賽，讓詹家姊妹兵不血刃直接取得女雙8強門票。

詹詠然與詹皓晴在上一戰馬德里公開賽女雙首輪出局後，轉戰羅馬，首輪克服首盤先失劣勢，以3比6、6比0、10比5逆轉擊敗克羅埃西亞女將尤拉克（Darija Jurak）與羅馬尼亞歐拉露（Raluca Ioana Olaru）的跨國聯軍，本季在紅土賽場總算開胡。

依照大會賽程，大會第7種子的詹詠然、詹皓晴，今晚將遭遇拉脫維亞名將塞娃斯圖娃（Anastasija Sevastova）與俄羅斯選手帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova），沒想到賽事還未開打，對方就提前宣布棄賽，也讓詹家姊妹直接取得晉級門票。

拜對手退賽所賜，雙詹組合也成為大會唯一8強提前出線的組合，也因賽程延誤，雙打首輪至今仍有一場比賽還未登場，也導致台灣一姐謝淑薇與捷克搭檔史翠可娃（Barbora Strycova）次輪對手還未出爐，僅能在女雙次輪靜待前一輪結果揭曉。（編輯：吳協昌）1080515

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