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保險窗口女子高球賽 姚宣榆並列第10

最新更新：2019/05/19 18:22

（中央社記者龍柏安台北19日電）台灣旅日高球好手姚宣榆，今天在JLPGA日本女子職業高爾夫巡迴賽的2019保險窗口女子高球賽，3回合繳出低於標準6桿的210桿，以本季最佳的並列第10做收。

總獎金1.2億日圓（約新台幣3447萬）的保險窗口女子高球賽，今年在福岡鄉村俱樂部舉行3天、54洞競桿。姚宣榆前2回合打完，僅以低於標準3桿的141桿並列16名，她在最後一輪加足馬力，單日打下4鳥、吞下1柏忌，排名也竄上前10。

去年堪稱是姚宣榆豐收的一個球季，上季她在AXA女子高球賽拿下暌違4年來的首冠，整季出賽30場，共有7場比賽排在前10，單季獎金累積5801萬2945日圓（約新台幣1666.7萬），寫下旅日7年來最佳。

今年姚宣榆開季暖機較慢，不含這場比賽在內，本季前8場出賽，最佳成績僅在AXA女子高球賽與橫濱輪胎女子高球賽並列18名，另有2場提前淘汰。

這次保險窗口女子高球賽，姚宣榆首回合僅繳出平標準的72桿，接下來連續2回合都打出低於標準3桿的69桿，排名才一路向上回升，最終並列第10完賽，並寫下本季個人最佳排名。

靠著這一站，姚宣榆將可領到獎金219萬3000日圓（約新台幣63萬），而南韓女將李民英，3回合則以低於標準10桿的206桿，拿下本季個人首冠。（編輯：張雅淨）1080519

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