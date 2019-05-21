劉俊緯逆轉安 全國青少棒北市奪小馬聯盟代表權

美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽最後一天，台北市以6比5擊退台東縣奪冠，取得小馬聯盟青少棒中華代表權。（中華棒協提供）中央社記者楊啟芳傳真 108年5月21日

（中央社記者楊啟芳台北21日綜合報導）美國小馬聯盟全國青少棒錦標賽最後一天，台北市在7局上靠著劉俊緯三壘安打，一棒逆轉比分，最終以6比5擊退台東縣奪冠，取得小馬聯盟青少棒中華代表權。

台北市先發投手孫易磊雖然在首局就出現亂流，遭對手敲出4支安打，投1保送，還有暴投失掉4分陷入落後，不過他度過首局危機後愈投愈好，沒有再讓對手攻下分數，球隊也在4、5兩局各追回1分。

7局上台北市最後反攻機會，因安打及游擊手失誤先追回1分，接著第一棒的劉俊緯大棒一揮，敲出中外野三壘安打，一棒打回壘上2名跑者，台北市也靠著此局4分大逆轉。

最後半局台北市換下勾投手林柏佑關門，雖然他先投出保送又被敲安，失掉1分，但最終仍穩住陣腳，台北市以6比5險勝，也讓台東縣連兩屆兵敗最終戰，與代表權擦身而過。台北市取得小馬聯盟青少棒中華代表權後，將先前往日本宮崎打亞太區比賽，爭取赴美國打世界賽的資格。

敲出逆轉三壘安打的劉俊緯表示，自己是鎖定直球攻擊，本來只是想打得確實、把球打到外野，靠高飛犧牲打送回隊友，他說：「沒想到球越飛越遠，真的很開心。」他也靠這一棒奪下MVP，是他第一次獲得這個獎項殊榮。

台北市2年前同樣取得小馬聯盟青少棒中華代表權，不過卻在亞太區最終戰因籤運不佳，最終錯失前往美國的機會，劉俊緯說：「那時因為下雨不能打，抽籤輸球，這次我們要幫學長雪恥，贏下前往美國的門票。」

台北市總教練陳逸松也說：「我們的球員跟其他縣市比起來，資質可能不是最好，但是我們擁有極高的鬥志，有著想拚冠軍的心，這次我們十分有信心，不讓2年前憾事重演，今年要達成去美國的心願。」（編輯：張芷瑄）1080521