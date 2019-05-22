王奕翔變速球發威 華南盃少棒台中勝台北

華南金控盃全國少棒錦標賽22日在新生公園進行台北市對台中市賽事，台中市先發投手王奕翔（圖）靠著變速球，繳出4局好投，終場以9比1擊退台北市。中央社記者楊啟芳攝 108年5月22日

（中央社記者楊啟芳台北22日電）華南金控盃全國少棒錦標賽今天在新生公園進行台北市對台中市賽事，台中先發投手王奕翔靠著最近才練的變速球，繳出4局好投，以及幾乎局局有分數進帳，以9比1擊退台北市。

1局上台北市第2棒朱冠宇先敲安打後，連續跑出2次盜壘，再利用失誤回本壘得分。不過下個半局台中市馬上進行反攻，郭宸安、陳楷升接連安打攻下1分後，投手丟出觸身球，詹秉程再敲安打，帶有2分打點。

3局下陳楷升遭觸身球，江庭毅敲二壘安打後，第6棒林丞宥補上安打，帶有2分打點，林鎧澤再擊出1打點安打，取得6比1領先。4局下台中市得1分、5局下再攻2分，終場就以9比1擊退台北市。

上一場台中市以6比9敗給桃園市，台中市總教練劉睿成表示，「昨天比較可惜，小朋友太想表現，導致放不開，還沒有調適好，今天因為輸了就沒了，鼓勵他們盡可能發揮出來，他們也展現想要拚的態度」。

劉睿成提到，今天先發投手王奕翔表現不錯，主投4.1局用60球，被敲出3支安打，投出1次保送、4次三振，失1分但非責失，獲得勝投。劉睿成說：「王奕翔有達到教練團要求，他雖然球速不快，但變速球投得很好。」

六年級的王奕翔則表示，今天是他當投手以來，局數投最長的一次，關鍵就在控球控得比較準，讓用球數較少，而教練稱讚的變速球，是最近才開始練，但今天發揮效果。

王奕翔說：「當初因為身體不好，爸爸媽媽送我來打棒球，沒想到打出興趣來，現在很喜歡棒球，最喜歡當投手，因為解決別人的感覺很好。」（編輯：張芷瑄）1080522