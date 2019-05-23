南韓奧會主席李起興 獲國際奧會委員提名

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）國際奧會執委會今天提名韓國奧會主席李起興等10人為國際奧會委員，6月24日至26日將在瑞士洛桑舉行第134次全會投票選舉新委員。

南韓聯合新聞通訊社指出，獲得奧會執委會提名的候選委員幾乎沒有在全會落選的先例，李起興當選國際奧會委員幾乎成為定局。

報導指出，本世紀初南韓有金雲龍、朴容晟、李健熙3名國際奧會委員引領南韓的體育外交。其中，金雲龍因鹽湖城冬奧醜聞及挪用體育組織資金被迫辭職，朴容晟以專注經營為由辭任，李健熙2017年因臥病不起而辭任，目前只有乒乓球選手出身的運動員委員會委員柳承敏一人獨撐南韓體育外交大局。

李起興如當選，韓籍委員將增至兩人，南韓體育將迎來新局面。國際奧會共有115個委員名額，其中8年任期的運動員委員有15人，個人資格委員70人、各國奧會代表資格委員15人、國際單項體育組織代表資格委員15人。李起興是以韓國奧會主席身分參選。委員退休年齡是70歲，李起興如當選，可以履職6年。

國際奧會經旗下道德委員會審查，共提名7名個人資格候選委員和3名各國奧會代表資格的候選委員，如10人全部當選，委員人數將增至105人。（編輯：陳永昌）1080523