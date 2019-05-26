變化球投不進好球帶致不穩 陳品學盼拉長局數

（中央社記者楊啟芳新北26日電）富邦悍將投手陳品學從今年轉任先發投手，目前出賽2場狀況比較不穩定，陳品學表示，主要因為變化球投不進好球帶，他也希望突破跨到第6局的撞牆期，把投球局數拉長。

陳品學是從今年開始轉任先發投手，目前2場出賽都是對Lamigo桃猿，第1場於16日登板，先發5.1局被敲7支安打，失4分，表現不錯；不過24日再度對桃猿僅投2.1局，被敲5支安打，失掉4分。

對於陳品學是否會繼續在先發輪值，悍將總教練陳連宏表示，之後才會做決定，「投手教練要先看他的動作，因為動作有點跑掉，導致控球不理想，第一場先發其實表現很好，但之後這場問題跑出來，可能是因為在主場，想要更用力。」

不過陳連宏指出，因為陳品學年初才轉先發，要再給他一點時間，並慢慢把投球局數拉長。陳品學也指出，教練鼓勵他是有能力的，只是給自己壓力太大，希望他放開一點投球。

針對2場先發出賽的差別，陳品學說明，第1場可以用變化球搶好球，與打者對決，但第2場變化球投不進好球帶，因此對方打者也都鎖定直球，陳品學說：「我本來投變化球時，球不會旋轉，但那天因為想趕快修正回來，做旋轉後反而手完全跟不上。」

目前陳品學在一、二軍先發，還沒有投滿6局過，他表示，「先發當然是多一點局數最好，但因為是第1年投先發，從第5局跨到第6局的時候，都會遇到撞牆期，會突然疲勞或亂掉，要想辦法突破自己。」（編輯：李錫璋）1080526