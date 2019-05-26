潘威倫140勝續寫嘟嘟障礙 黃恩賜開轟助獅勝

（中央社記者謝靜雯台北26日電）統一獅今天與中信兄弟交手，獅隊先發投手潘威倫6局優質先發，打線也很幫忙，黃恩賜敲個人本季首轟，獅隊6比2獲近期2連勝；潘威倫生涯第140勝入袋，繼續推進「嘟嘟障礙」。

中職統一獅隊今天在主場台南棒球場與中信兄弟隊交手，獅隊先發投手「嘟嘟」潘威倫前3局僅讓兄弟隊敲出1支安打，4局接連被敲安打、隊友守備失誤失掉2分皆非責失分，總計用70球投6局被敲5安，投出2次三振，拿下個人本季第5勝、中職生涯第140勝。

潘威倫是中華職棒許多投手紀錄的保持人，加上今天比賽，中職生涯先發出賽累計298場、140勝、1869.2局投球數，都是中職最多紀錄。

潘威倫今天拿下中職個人生涯第140勝，繼續推進「嘟嘟障礙」，現役球員中，勝投數僅次於潘威倫的為富邦悍將隊洋投羅力的75勝，接著依序為隊友王鏡銘的53勝、Lamigo桃猿隊王溢正的50勝，短期內要有人超越潘威倫的勝投數非容易事。

今天比賽獅隊黃恩賜單場4打席上壘率百分百，選到2次保送，敲出2支安打，3局率先敲出二壘打，獅隊靠著單局2支二壘打、4次保送，一口氣打了一輪、攻下3分。兄弟4局追回2分，獅隊4局下半再靠著黃恩賜保送、蘇智傑二壘打，跑回球隊第4分。

今天比賽5局打完，獅隊4比2領先，6局陳重羽敲出安打，黃恩賜敲出個人本季首轟，2分砲替球隊多添保險分，獅隊順利拿下比賽勝利，黃恩賜獲選單場最有價值球員（MVP）。

黃恩賜透露，今年因為受傷沒能趕上開季，但努力調整，現在養成習慣，每天早起閱讀、沉澱心情，平常訓練照著教練開的課表，想辦法維持好的打擊狀況。至於今天全壘打的打席，上場沒有想太多，照著打擊教練給的攻擊策略，收到好的結果。（編輯：張雅淨）1080526