隔壁道泰國攪局 中華男子400公尺接力隊照奪金

2019台灣國際田徑公開賽26日晚間在台北田徑場進行男子400公尺接力決賽，中華隊繳出全場最佳的39秒05摘金。圖為楊俊瀚（右）交棒給鄭博宇（右2）的瞬間。中央社記者張新偉攝 108年5月26日

（中央社記者龍柏安台北26日電）昨天預賽才跑出38秒76全國新猷，中華男子400公尺接力隊今天瞄準跑進38秒50大關內，沒想到隔壁道的泰國隊攪局，中華隊雖以39秒05順利奪金，可惜沒能達成設定的目標。

2019台灣國際田徑公開賽男子400公尺接力決賽，中華隊派出魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚與鄭博宇出賽，4人繳出全場最佳的39秒05摘金，賽後隊員們卻少了奪金的亢奮和激情。

主因是第2棒的王偉旭，在接棒時被隔壁道的泰國隊擠壓，甚至右手還被對方接力棒敲到，他苦笑說，當下他的第一反應是：「哇塞。」這一個插曲，影響到王偉旭啟動，他再次提速卻慢了半拍。

第1棒的魏泰陞則透露，昨天預賽順利破了7年前由王文堂、劉元凱、梁澤靜與易緯鎮締造的38秒78全國紀錄，今天當然希望更上層樓，看能否跑進38秒50內，擠進全球前16強取得奧運參賽門票，今天比賽就算發生了一些小插曲，還能跑出39秒05，不算太差。

更值得期待的是，加上預賽在內，這僅是這男子接力隊「新F4」合體的第4趟，接下來他們除要加強默契，也會針對技術做修正。台灣「最速男」楊俊瀚說：「最近比賽很密集，大家身體都很疲勞，相信調整一下，之後下一個高峰我們會更有機會。」

中華男子400公尺接力代表隊，下一次出賽，預計是7月在義大利拿坡里舉行的世界大學運動會。魏泰陞強調，能夠越快跑出預設的成績當然越好，而楊俊瀚也說，相信只要再多給他們一些時間和實戰經驗，他們一定可以更好。（編輯：張雅淨）1080526

2019台灣國際田徑公開賽男子400公尺接力決賽26日晚間登場，中華隊派出魏泰陞、王偉旭、楊俊瀚與鄭博宇出賽，4人繳出全場最佳的39秒05摘金。圖為王偉旭（前右）交棒給楊俊瀚（前左）。中央社記者張新偉攝 108年5月26日

2019台灣國際田徑公開賽26日第2天賽程，晚間舉行男子400公尺接力決賽，中華隊由楊俊瀚（藍衣右起）與鄭博宇等4人出賽，繳出全場最佳成績39秒05，順利奪下金牌。中央社記者張新偉攝 108年5月26日

2019台灣國際田徑公開賽男子400公尺接力項目26日晚間進行決賽，台灣好手魏泰陞（左起）、王偉旭、楊俊瀚與鄭博宇以39秒05拿下金牌。中央社記者張新偉攝 108年5月26日