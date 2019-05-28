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兄弟黃恩賜將重返先發 王奕凱控球不穩回牛棚

最新更新：2019/05/28 18:52

（中央社記者楊啟芳桃園28日電）中信兄弟除了2名洋投，目前本土先發輪值較不穩定，不過總教練伯納指出，黃恩賜預計本週末會重返先發，蔡齊哲也會繼續先發，另外王奕凱26日2.2局投7次保送，會先回牛棚調整。

兄弟目前先發輪值有洋投萊福力、艾迪頓，以及本土的蔡齊哲，雖然黃恩賜21日下二軍調整，不過兄弟總教練伯納表示，預定6月1日黃恩賜會回到先發，25日陳琥先發只是先頂替一場。不過由於今天延賽，黃恩賜先發日期可能變動，但是確定會回到先發輪值。

蔡齊哲近日表現不穩，23日對Lamigo桃猿先發投0.2局，就失掉6分；26日則是對統一獅，中繼3.1局失3分。不過伯納指出蔡齊哲會繼續先發，「那天中繼主要是因為上次先發時，用球數沒那麼多。」

年僅18歲的王奕凱26日生涯首先發，2.2局投出多達7次保送，失3分退場。伯納表示，現階段他會先回牛棚。伯納說：「接下來賽程安排，可能一週只需要4名投手，昨天有跟投手教練討論過怎麼安排輪值了，都準備好了，接下來就看打擊，需要關鍵一擊。」

對於王奕凱上一場先發的狀況，伯納指出，「的確那天控球狀況沒有很到位，加上主審好球帶比較窄，導致更多壞球出現，因為他比較年輕，一保送情緒就會受影響，保送像滾雪球般一個一個跑出來。」

伯納也在今天練球前跟王奕凱聊過，伯納說：「我跟他說，通常年輕投手剛上一軍先發，面對這麼多鏡頭、球迷，腎上腺素會上來，影響到自己的表現，也告訴他要怎麼緩下來，才有辦法正常發揮原本的水準。」（編輯：屈享平）1080528

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