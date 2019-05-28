謝政鵬法網男雙闖頭關 四大賽會內首勝

（中央社記者龍柏安台北28日電）台灣網球男雙一哥謝政鵬今天和印尼搭檔朗卡特，在2019法國網球公開賽男雙首輪以6比3、6比4擊敗美國與紐西蘭組合，挺進第2輪，這也是謝政鵬職業生涯在四大賽會內賽的首勝。

法國網球公開賽是網壇年度四大賽的第2站，而目前世界男雙排名65的謝政鵬，直接取得會內賽資格，這也是他生涯第3度挺進四大賽的會內賽。

對手看似不好打，謝政鵬與朗卡特（Christopher Rungkat）首輪就遭遇大會第16種子美國克拉查克（Austin Krajicek）與紐西蘭的希泰克（Artem Sitak），兩人以直落二橫掃對手，拿下生涯四大賽的首勝，同時也是台灣男網選手相隔7年後，在法網男雙的第1勝。

近況極佳的謝政鵬，法網開打前曾在ATP挑戰賽的首爾與光州2站「背靠背」拿下男雙冠軍，雖然轉戰日內瓦紅土賽場第2輪提前止步，之前的好表現仍給他增添更多信心。

謝政鵬與朗卡特聯手的「謝朗配」，今天在法網男雙首輪延續近來神勇表現，首盤在第6局率先破發，取得4比2領先。

第7局「謝朗配」成功化解一次破發危機，有驚無險保發，也將領先擴大至5比2，最終先以6比3率先拿下。

次盤雙方一路糾纏，前8局鏖戰成4比4平，所幸第9局「謝朗配」再次突破對手發球局，取得關鍵超前，接下來穩穩保發拿下勝利，也取得晉級入場券。（編輯：吳協昌）1080529