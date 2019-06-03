中華奧會獲頒雅典娜獎 林鴻道出席領獎

（中央社記者龍柏安台北3日電）國際奧林匹克學院（IOA）今天在希臘雅典舉行國際奧林匹克學院國際青年研討會，開幕儀式中也舉行頒獎儀式，中華奧會獲頒雅典娜獎，是全球第5個獲獎的國家、地區奧會。

雅典娜獎（Prize Athena）在2003年設立，主要是表揚針對於奧林匹克推廣有功人員或單位進行授獎，為了迎接這項殊榮，中華奧會主席林鴻道親自出席領獎，並感謝國際奧林匹克學院歷年來所給予的指導與協助。

林鴻道在接獲獎座後，也與國際奧會主席巴哈（Thomas Bach）與希臘總統帕夫洛普洛斯（Prokopios Pavlopoulos）等人寒暄，林鴻道致詞時表示，中華奧會每年透過舉辦奧林匹克研討會、奧林匹克精神巡迴講座、國際體育事務人才培訓等常態性教育活動，努力推廣及教育奧林匹克精神。

林鴻道並強調，中華奧會一向鼓勵學員們走出台灣，積極參與各國國家奧林匹克學院的各項活動，一方面盼能與國際交流，另一方面也充分體現奧林匹克價值。

IOA的主旨是推展奧林匹克教育，透過傳達不同國家的傳統文化、環境保護措施、世界和平議題等，促進青年積極參與體育活動。

目前全球共有149個國家成立奧林匹克學院，台灣早在1978年就成立中華奧林匹克學院，僅次於西班牙、日本以及韓國，40多年來致力於推廣奧林匹克教育，不曾停歇。（編輯：屈享平）1080603