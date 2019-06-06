獅傳奇投打洋將回娘家 高國慶邀布雷當打擊教練

榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動7日起登場，邀請投打傳奇球星王漢（Jose Nunez Jimenez）（右2）、布雷（Tilson Brito）（左2）6日抵台，在記者會上與老隊友高國慶（左）、曾智偵（右）相見歡。（統一獅提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月6日

（中央社記者謝靜雯台北6日電）中職榮耀30統一獅傳奇洋將主題系列，獅隊投打傳奇球星王漢、布雷今天抵台，記者會現場與老隊友高國慶、曾智偵碰面，高國慶直言布雷是良師益友，更直接喊話希望球隊找布雷來當打擊教練。

統一獅隊本週舉辦榮耀30統一獅傳奇洋將主題活動，請來曾帶領獅隊完成二連霸的日籍教頭大石彌太郎、1993年至1995年間效力獅隊的投手王漢，以及2006年至2008年間效力獅隊的強打布雷來台。

王漢在中職曾經寫下155球完投12局紀錄，被球迷稱為「上古神獸」，事隔20多年重回台灣，與昔日捕手搭檔曾智偵相見歡，回憶當年共同奮戰的時光。

「轟天雷」布雷效力獅隊期間，展現驚人長打破壞力，曾連2年拿下全壘打王，更寫下連續7場出賽開轟紀錄，在2008年中職全壘打大賽中，4輪比賽總計敲出46發全壘打，寫下布雷障礙。

獅隊隊長高國慶今天也現身記者會，他說布雷效力獅隊期間場上表現優異，私下也是本土打者的良師益友，獅隊的球風受到布雷的影響，攻擊變得更「暴力」，高國慶也不忘向他喊話，希望球隊可以請布雷來當打擊教練，布雷笑著回答：「不排除任何可能性」。

此次傳奇洋將活動將於6月7日至6月9日於獅隊主場台南棒球場舉行，3天比賽賽前下午3時30分，有拍照及簽名會。（編輯：張芷瑄）1080606