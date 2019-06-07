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足球明星內馬爾擅自公布強暴事證 恐判5年徒刑

最新更新：2019/06/07 13:43

（中央社里約熱內盧6日綜合外電報導）巴西足球明星內馬爾日前發文，展示自己與指控他涉嫌強暴女子合拍的親密照片，他今天赴里約熱內盧警察局，為此舉是否違法提供陳述。

法新社報導，內馬爾（Neymar）坐著輪椅前往警察局為自己辯護。他昨晚在一場友誼賽扭傷腳踝，導致他無緣出戰即將到來的美洲盃（Copa America）。

內馬爾遭名為娜吉拉（Najila Trindade Mendes de Souza）的女子指控上個月在巴黎酒店強暴她，如今又受到傷勢影響無法出賽。對於身陷桃色風波的他，可說是雪上加霜。

內馬爾否認娜吉拉的說法，試圖為自己辯護，在未經對方同意下，擅自公開展示WhatsApp上他與娜吉拉的通訊內容，以及在社群媒體上傳相關的照片和影片，此舉恐違反巴西的法律。這類罪刑最長可判5年徒刑。

向警方陳述後，內馬爾擠出媒體人群，這位明星前鋒對他的粉絲致謝，感謝球迷的支持。他說：「我有被愛的感覺。」

這位全球身價最昂貴球星的傷勢，對於即將在14日主辦美洲盃足壇賽事的東道主巴西來說，是個重大的打擊。

巴西昨天與卡達進行的友誼賽以2比0贏球，然而，開賽不到20分鐘，內馬爾即不慎扭傷腳踝傷退，一瘸一拐地走下球場，並在他的右下腿綁上一個大冰袋冰敷。（譯者：吳昇鴻/核稿：徐睿承）1080607

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