廖乙忠二軍投手三冠王 包林傑8日一軍先發

中信兄弟隊二軍7日與富邦悍將隊二軍交手，兄弟隊先發投手廖乙忠投7局飆8K，優質先發率隊以3比0拿勝，目前為二軍投手三冠王。（中信兄弟隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 108年6月7日

（中央社記者謝靜雯台北7日電）中信兄弟二軍今天與富邦悍將二軍交手，兄弟隊先發投手廖乙忠近期先發出賽狀況不錯，投7局飆8K，優質先發率隊以3比0拿勝，目前為二軍投手三冠王。悍將隊洋投包林傑明天將於一軍首度先發出賽。

今天二軍比賽由中信兄弟隊與富邦悍將隊交手，兄弟隊先發投手廖乙忠本季二軍先發出賽成績不錯，今天雖然首局面對首名打者陳品捷就被敲出安打，但接著連飆3K，沒讓悍將隊有機會延續攻勢。

廖乙忠2局兩人出局後投出保送，接著讓林志洋打出中外野方向飛球出局，從林志洋這個出局數開始，連續解決15名打者，直到7局2人出局後，才再投出保送，讓打者上到壘包，但接著三振解危，力守不失分。

廖乙忠今天用105球投7局，僅被敲出1支安打，投出2次保送、8次三振，沒有失掉分數，近3場二軍先發出賽皆無責失分，拿下個人二軍本季第7勝，賽後防禦率降至1.65，目前為二軍勝投、防禦率、奪三振王（50次）。

富邦悍將隊號稱近年最強洋投索沙4日離隊，加盟韓國職棒SK飛龍隊。悍將隊也拉上二軍備用洋投包林傑，目前為止本季二軍先發出賽4場，總計投21局失掉22分（20分責失分），戰績1勝2敗，出賽防禦率偏高8.57。

悍將隊一軍本週作客台南棒球場與統一獅隊打3連戰，今天比賽兩隊分別由本土投手陳仕朋、施子謙扛先發，明天比賽悍將隊將由包林傑先發，也將是包林傑中職一軍生涯初亮相，獅隊先發投手則為江辰晏。（編輯：陳惠珍）1080607