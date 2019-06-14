改變帶來成效 雷千瑩挺進射箭世錦賽金牌戰

（中央社記者龍柏安台北14日電）經過2個多月的調整，台灣射箭女將雷千瑩變得更果決，放箭節奏也更明快，改變後帶來的好處，在這次世界射箭錦標賽看見成效，她不但闖進個人對抗賽金牌戰，也將挑戰隊史首金。

2019世界射箭錦標賽昨天凌晨射出各組獎牌賽組合，榮膺反曲弓女子個人對抗賽第2種子的雷千瑩，一路過關斬將挺進壓軸金牌戰，預計台灣時間明晚9時5分，將和第1種子、南韓名將姜彩瑛對決爭金。

雷千瑩坦言，今年4月開始，她拿出「改變」的勇氣，把放箭節奏加快，不再耗費多餘體力撐弓，「如果我不改變，可能就一直這樣，但是我做出改變，或許可以突破甚至更好」。

念頭一轉，雷千瑩也踏出改變的第一步，在今年資格賽她繳出生涯在奧運70公尺雙局最佳的680分，讓她信心大增，在個人對抗賽也一路挺進勇闖金牌戰，她笑說：「這僅是我生涯第2次在國際賽場上，個人對抗賽挺進金牌戰，上一次是2013年的亞錦賽。」

對雷千瑩而言，這是世錦賽個人對抗賽的金牌戰，不僅是她生涯全新的里程碑，也讓她有機會替台灣箭壇寫下新頁，因為台灣過去沒有任何一名箭客，曾在世錦賽拿下個人對抗賽金牌。

除此之外，依照射箭協會的選拔辦法，只要世錦賽個人對抗賽取得前3名，將不需參加國內選拔賽，直接取得奧運國手資格，對此雷千瑩也笑說：「沒想到射進金牌戰，還可以得到這樣一份大禮。」（編輯：張芷瑄）1080614