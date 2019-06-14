內馬爾遭控性侵 接受警方偵訊5小時

（中央社聖保羅13日綜合外電報導）巴西足球明星內馬爾遭一名在社群網站認識的女性指控，5月在巴黎的一家飯店強暴她。內馬爾否認指控，他今天接受巴西警方5小時偵訊。

法新社報導，上週在一場友誼賽中扭傷右腳踝的內馬爾（Neymar）拄枴杖前來，他離開時對記者表示：「遲早會真相大白。」這位27歲的全球身價最高足球員，當地時間今天下午近4時抵達警局，直到晚間9時前後才結束偵訊。

目前效力於法國巴黎聖傑曼隊（Paris Saint-Germain）的內馬爾，是在美洲盃足球賽（Copa America）開踢前的巴西和卡達友誼賽中受傷，導致他被迫退出本屆美洲盃比賽。

另一方面，巴西警方今天表示，他們已對控告內馬爾性侵的娜吉拉（Najila Trindade）提出毀謗告訴，因此女暗示警方貪瀆。

娜吉拉上週接受巴西SBT電視台訪問時，被問到警方針對她家中一台平板電腦據稱失竊進行調查時說，「警方被收買了，不是嗎？難道我瘋了？」電腦內有一段她聲稱是她遭性侵鐵證的一部短片。

巴西是本屆美洲盃足球賽主辦國，且明天開幕賽將是巴西對上玻利維亞，這起醜聞已占據巴西媒體版面多時，影響賽前歡慶氣氛。。

根據巴西市調公司巴拉納研究（Parana Pesquisas）上週對2071位民眾做的調查，超過6成相信內馬爾的清白，僅14%認為他有罪。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1080614