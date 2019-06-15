賴智垣拿中職生涯首勝 投手教練：業績做到了

（中央社記者謝靜雯台北15日電）Lamigo桃猿隊投手賴智垣昨天與統一獅隊交手中繼1局無失分，拿下個人中職生涯首勝；賴智垣之前比賽有過差點勝投、吞敗投，昨天拿下勝投，投手教練吳俊良說：「業績做到了」。

桃猿隊年輕投手賴智垣今年開季一軍出發，但一軍出賽投2場就下二軍調整，直到5月中才又回到一軍，5月歸隊後表現越來越穩定，5、6月分後援出賽總計7場、僅失掉1分責失分。

賴智垣表示，下二軍期間動作當然也有微調，但最重要的還是心態，之前太過於追求完美，想著出賽要有多好的表現，但總教練洪一中也鼓勵過他，中繼投手不可能每天都投得又快又準又好，上場完成該負擔的局數、教練團交代的工作才是重點。

賴智垣6月初與中信兄弟2場比賽，有過差點拿下勝投的機會，也有被敲再見安打吞下敗投的經驗，「還沒有拿到勝投，可能就是累積的還不夠」，投手教練吳俊良不斷跟賴智垣說：「是業績還沒做夠，錯過勝投、吞敗都嘗試過了，遲早會拿下勝投」。

重新整理心態後再出發，賴智垣表示，昨天與獅隊比賽登板中繼，其實也只是想著把局數吃下來，努力對球隊做出貢獻；拿下中職生涯首勝，賴智垣將勝投獻給家人，媽媽也跟他說：「要謙遜、繼續做好自己的工作」。（編輯：張芷瑄）1080615