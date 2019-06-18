陳偉殷中繼1局失2分 中止近2場出賽無失分

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷今天與紅雀隊比賽7局登板中繼，8局續投接連被敲安打退場，接替隊友沒能替他守下失分。陳偉殷總計投1局失2分，中止近2場出賽無失分，馬林魚以0比5吞敗。

邁阿密馬林魚隊今天與聖路易紅雀隊交手，兩隊前2局都沒有拿下分數，紅雀隊3局靠著卡本特（Matt Carpenter）陽春砲先馳得點，5局再靠著二壘打、失誤，跑回第2分；馬林魚隊前7局沒能拿下分數，7局上半打完0比2落後。

陳偉殷7局下半接手中繼，讓打者3上3下，沒有失分，8局續投接連被敲2支安打，1個出局數都沒有拿下提前退場。布瑞斯（Austin Brice）接替投球，先連抓2個出局數，但接著被佛勒（Dexter Fowler）敲出3分砲，其中2分記在陳偉殷身上。

陳偉殷今天總計用22球投1局，被敲2支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率升至7.39，中止近2場出賽無失分。

馬林魚隊今天與紅雀隊都敲出8支安打，但馬林魚隊攻勢串聯不佳，沒能拿下分數，吞下敗仗，陳偉殷無關勝敗。（編輯：張雅淨）1080618