更多編輯台推薦新聞：
黃之鋒出獄向國際發聲：感謝台灣力挺反送中
兩岸

黃之鋒出獄向國際發聲：感謝台灣力挺反送中

襲警奪槍案衝擊 日本派出所開放便民樣貌恐改變
國際

襲警奪槍案衝擊 日本派出所開放便民樣貌恐改變

美國控攻擊2艘油輪凶手是伊朗 各國為何不買帳
國際

美國控攻擊2艘油輪凶手是伊朗 各國為何不買帳

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情
產經

解析攤販密碼專題／生鮮肉舖最會賺 小吃攤多悲情

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳偉殷中繼1局失2分 中止近2場出賽無失分

最新更新：2019/06/18 12:33

（中央社記者謝靜雯台北18日電）旅美馬林魚隊投手陳偉殷今天與紅雀隊比賽7局登板中繼，8局續投接連被敲安打退場，接替隊友沒能替他守下失分。陳偉殷總計投1局失2分，中止近2場出賽無失分，馬林魚以0比5吞敗。

邁阿密馬林魚隊今天與聖路易紅雀隊交手，兩隊前2局都沒有拿下分數，紅雀隊3局靠著卡本特（Matt Carpenter）陽春砲先馳得點，5局再靠著二壘打、失誤，跑回第2分；馬林魚隊前7局沒能拿下分數，7局上半打完0比2落後。

陳偉殷7局下半接手中繼，讓打者3上3下，沒有失分，8局續投接連被敲2支安打，1個出局數都沒有拿下提前退場。布瑞斯（Austin Brice）接替投球，先連抓2個出局數，但接著被佛勒（Dexter Fowler）敲出3分砲，其中2分記在陳偉殷身上。

陳偉殷今天總計用22球投1局，被敲2支安打，投出1次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率升至7.39，中止近2場出賽無失分。

馬林魚隊今天與紅雀隊都敲出8支安打，但馬林魚隊攻勢串聯不佳，沒能拿下分數，吞下敗仗，陳偉殷無關勝敗。（編輯：張雅淨）1080618

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報