新洋投冠猛表現普通 桃猿尚未決定去留

（中央社記者楊啟芳桃園21日電）中職Lamigo桃猿新洋投冠猛目前已進牛棚，投手教練吳俊良表示狀況普通，23日模擬比賽時預計會上場投1局，對於3個洋將名額的安排尚未決定，不過今天柏納帝那被移到第7棒。

桃猿陣中目前洋將有投手李茲、尼克斯，還有野手柏納帝那，16日新洋投冠猛抵台，這星期已經進過2次牛棚。冠猛來台灣之前就有在美國獨立聯盟比賽，桃猿投手教練吳俊良表示，看他在美國的狀況不錯，球速能到147、148公里。

不過吳俊良說：「冠猛這2次牛棚表現一般般，可能是因為台灣天氣太熱了，還是要去適應。」吳俊良指出，冠猛要求在23日練球時，在模擬賽上場試投1局，現在冠猛的工作證也還沒有拿到，因此未來安排還不確定。

桃猿總教練洪一中曾說過，球隊需要洋投，但柏納帝那表現也不錯，3個洋將名額要怎麼抉擇很頭痛。柏納帝那之前因為陳晨威得A型流感，從第2棒改打第1棒，不過昨天沒有安打出現，打擊率跌破3成，今天陳晨威重回開路先鋒，柏納帝那被移到第7棒。

目前柏納帝那僅敲出1支全壘打，而且已經是5月24日的事情，不過對於柏納帝那的安排，今天洪一中還不願意透露。（編輯：吳協昌）1080621