江少慶先發胡智為挨轟吞敗 林子偉1安1打點

（中央社記者謝靜雯台北1日電）旅美印地安人隊兩投手今天同場出賽，江少慶3A先發投5.1局失3分責失分，胡智為中繼投1局挨轟，球隊終場以6比7不敵紅人隊，胡智為吞下本季第4敗；紅襪隊林子偉今天1安1打點。

旅美印地安人隊台灣投手江少慶、胡智為今天3A同場出賽，江少慶先發2局2人出局後被敲二壘打、隊友守備失誤失1分，3到5局沒有再被敲出安打，僅讓對手靠著保送上壘，6局續投遇到狀況，被敲安打，投出2次保送，僅抓到1個出局數，球隊6比1領先時退場。

印地安人隊牛棚放火、沒能適時止血，接替投球的馬蒂內茲（Henry Martinez）接連被敲3支安打，一口氣失掉5分，其中3分要記在江少慶身上。

兩隊6局打完6比6戰成平手，印地安人隊7局由胡智為接替後援，2人出局後被敲出陽春砲，印地安人隊比賽後半段無力追分、吞下敗仗。

江少慶先發用94球投5.1局，僅被敲出2支安打，投出4次保送、3次三振，失掉4分（3分責失分），賽後防禦率4.99、無關勝敗；胡智為後援投1局，被敲1支全壘打，失掉1分責失分，賽後防禦率7.95，吞下個人本季第4敗。

紅襪隊野手林子偉今天3A比賽與雙城隊交手，林子偉先發打第2棒、守游擊，3局得點圈有人時敲出滾地球送回1分，幫助球隊2比2扳平比數，5局1人出局後率先安打上壘，再靠著隊友攻勢串聯，替球隊跑回分數。

林子偉總計6打數敲出1支安打，貢獻1分打點、1得分，賽後打擊率2成86；紅襪隊打線發揮，全場敲出14支安打，終場以10比5拿下勝利。（編輯：管中維）1080701