胡智為移出40人名單 坦言遇瓶頸不會氣餒

（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）美國職棒（MLB）克里夫蘭印地安人今天宣布，台灣投手胡智為進入指定轉讓（DFA）程序，移出40人名單。他坦言遇到瓶頸，但仍保持積極態度「不會氣餒」。

印地安人今天宣布胡智為指定轉讓（DFA）、透過交易網羅24歲的維拉斯奎茲（Andrew Velazquez）。維拉斯奎茲大聯盟經驗23場，守備上是能勝任多個位置的工具人。

25歲的胡智為旅美第7年，曾在2017年、2018年球季站上大聯盟，這個球季從坦帕灣光芒轉來印地安人，在小聯盟3A出賽15場，投48.2局責失43分，防禦率7.95。

儘管這個球季投得辛苦，可說歷年來最低潮，但胡智為仍保持樂觀正面的態度，昨天剛在臉書發文，「一帆風順的時候我們不會成長，只有遇上挑戰的時候，我們才會成長」。

胡智為並貼出與隊友江少慶、張育成的合照，感謝隊友互相鼓勵以及球迷支持，並說不會氣餒。他說：「雖然今年遇到瓶頸，但關關難過關關過，相信一切很快會回到軌道上！」

胡智為進入指定轉讓（DFA）程序之後，未來7天與球隊討論下一步，有可能留在原球隊小聯盟，也可能在程序中被其他球隊選走。

儘管胡智為本季失分率、被全壘打的機會偏高，挨轟16次，仍維持一定的三振能力，K掉41名打者，加上過去2季大聯盟出賽23場、防禦率3.52的紀錄，獲得機會留在小聯盟打拚的機會高。

胡智為是今年第2名遭移出大聯盟40人名單的台灣球員。原先效力芝加哥小熊的投手曾仁和遭球隊指定轉讓之後釋出，目前轉戰德州遊騎兵小聯盟。（編輯：王永志）1080704